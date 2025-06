Atelier art pariétal (3-6 ans) Maison de la Hague La Hague 6 août 2025 10:30

Manche

Atelier art pariétal (3-6 ans) Maison de la Hague Le Tourp La Hague Manche

Début : 2025-08-06 10:30:00

fin : 2025-08-06 11:30:00

2025-08-06

Pour peindre comme dans la grotte de Lascaux. Fabriquez votre peinture à partir de pigments naturels pour reproduire une œuvre du paléolithique avec (presque) les mêmes outils que nos ancêtres.

Maison de la Hague Le Tourp

La Hague 50440 Manche Normandie

English : Atelier art pariétal (3-6 ans)

Paint like in the Lascaux cave. Create your own painting using natural pigments and reproduce a Paleolithic work of art with (almost) the same tools as our ancestors.

German :

Malen wie in der Höhle von Lascaux. Stellen Sie Ihre Farbe aus natürlichen Pigmenten her, um ein Werk aus dem Paläolithikum mit (fast) denselben Werkzeugen wie unsere Vorfahren zu reproduzieren.

Italiano :

Dipingere come nella grotta di Lascaux. Realizzate la vostra pittura con pigmenti naturali per riprodurre un’opera del Paleolitico utilizzando (quasi) gli stessi strumenti dei nostri antenati.

Espanol :

Pinte como en la cueva de Lascaux. Elabora tu propia pintura con pigmentos naturales para reproducir una obra paleolítica utilizando (casi) las mismas herramientas que nuestros antepasados.

