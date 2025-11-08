Atelier Art pariétal

Musée Municipal Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 14:30:00

fin : 2025-11-08 16:30:00

Date(s) :

2025-11-08

Organisé par le Musée Municipal de Pontarlier.

L’atelier vous apprendra à reproduire l’effet rupestre des parois des grottes de la Préhistoire, avec un mélange d’ocres mis à disposition par le Musée. Grâce au dessin, découvrez les animaux de la Préhistoire, familiarisez-vous avec les techniques de la sanguine et du fusain. Gratuit pour tous réservation conseillée .

Musée Municipal Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 82 16 musee@ville-pontarlier.com

English : Atelier Art pariétal

German : Atelier Art pariétal

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier Art pariétal Pontarlier a été mis à jour le 2025-10-01 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS