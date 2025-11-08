Atelier Art pariétal Pontarlier
Atelier Art pariétal Pontarlier samedi 8 novembre 2025.
Atelier Art pariétal
Musée Municipal Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Début : 2025-11-08 14:30:00
fin : 2025-11-08 16:30:00
2025-11-08
Organisé par le Musée Municipal de Pontarlier.
L’atelier vous apprendra à reproduire l’effet rupestre des parois des grottes de la Préhistoire, avec un mélange d’ocres mis à disposition par le Musée. Grâce au dessin, découvrez les animaux de la Préhistoire, familiarisez-vous avec les techniques de la sanguine et du fusain. Gratuit pour tous réservation conseillée .
Musée Municipal Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 82 16 musee@ville-pontarlier.com
