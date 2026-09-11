Atelier art plastique : mini-géant!, Villa Gabrielle, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Atelier art plastique : mini-géant! Dimanche 20 septembre, 14h30 Villa Gabrielle Nord

Gratuit- Sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Dimanche 20 septembre de 14h30 à 18h30, crée et personnalise ton mini-géant dans un atelier créatif gratuit!

Découpe le papier crépon pour faire la jupe de ton géant, puis colle, colorie et dessine ton personnage !

Programme de la Villa Gabrielle

Pour célébrer le patrimoine de la ville, la villa accueille des ateliers et animations tout le week-end !

Programme complet : https://urlr.me/jN6KXM

Villa Gabrielle 29 Rue Pasteur, 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Annappes Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://urlr.me/jN6KXM »}]

Dimanche 20 septembre de 14h30 à 18h30, crée et personnalise ton mini-géant dans un atelier créatif gratuit! atelier créatif

Ville de Villeneuve d’Ascq