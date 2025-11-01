Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier art plastique Association Artichaut Moulins

Atelier art plastique Association Artichaut Moulins samedi 1 novembre 2025.

Association Artichaut 1 rue Bréchimbault Moulins Allier

Tarif : – – 20 EUR

Non adhérents

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-01
fin : 2025-11-26

Date(s) :
2025-11-01 2025-11-05 2025-11-08 2025-11-12 2025-11-19 2025-11-22 2025-11-26 2025-11-29

Artichaut association, art, culture et artisanat.
Association Artichaut 1 rue Bréchimbault Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 70 63 39  artichautcestnous@gmail.com

English :

Artichoke association, arts, culture and crafts.

German :

Artischocke Verein, Kunst, Kultur und Kunsthandwerk.

Italiano :

Associazione Artichaut, arte, cultura e artigianato.

Espanol :

Asociación Artichaut, arte, cultura y artesanía.

