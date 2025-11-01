Atelier art plastique Association Artichaut Moulins
Atelier art plastique Association Artichaut Moulins samedi 1 novembre 2025.
Atelier art plastique
Association Artichaut 1 rue Bréchimbault Moulins Allier
Tarif : – – 20 EUR
Non adhérents
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-01
fin : 2025-11-26
Date(s) :
2025-11-01 2025-11-05 2025-11-08 2025-11-12 2025-11-19 2025-11-22 2025-11-26 2025-11-29
Artichaut association, art, culture et artisanat.
.
Association Artichaut 1 rue Bréchimbault Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 70 63 39 artichautcestnous@gmail.com
English :
Artichoke association, arts, culture and crafts.
German :
Artischocke Verein, Kunst, Kultur und Kunsthandwerk.
Italiano :
Associazione Artichaut, arte, cultura e artigianato.
Espanol :
Asociación Artichaut, arte, cultura y artesanía.
L’événement Atelier art plastique Moulins a été mis à jour le 2025-10-23 par Office du tourisme de Moulins & sa région