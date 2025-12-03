Atelier art plastique pour les familles Lux Scène Nationale Valence

Atelier art plastique pour les familles

Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03

fin : 2025-01-11

Date(s) :

2025-12-03

Dans le cadre de l’exposition GROS SANTOUN , le LUX propose des ateliers d’arts plastiques autour de la réalisation de petits personnages et objets en terre crue, l’occasion de repartir avec un souvenir pour les fêtes !

Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 44 15 reservation@lux-valence.com

English :

As part of the GROS SANTOUN exhibition, LUX is offering art workshops to create small characters and objects in unbaked clay, so you can take home a souvenir for the festive season!

