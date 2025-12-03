Atelier art plastique pour les familles Lux Scène Nationale Valence
Atelier art plastique pour les familles Lux Scène Nationale Valence mercredi 3 décembre 2025.
Atelier art plastique pour les familles
Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence Drôme
Début : 2025-12-03
fin : 2025-01-11
2025-12-03
Dans le cadre de l’exposition GROS SANTOUN , le LUX propose des ateliers d’arts plastiques autour de la réalisation de petits personnages et objets en terre crue, l’occasion de repartir avec un souvenir pour les fêtes !
Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 44 15 reservation@lux-valence.com
English :
As part of the GROS SANTOUN exhibition, LUX is offering art workshops to create small characters and objects in unbaked clay, so you can take home a souvenir for the festive season!
