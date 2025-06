Atelier art postal La Tricherie Eymouthiers 5 juillet 2025 15:00

Charente

Atelier art postal La Tricherie 227 route de Piégut Eymouthiers Charente

Début : 2025-07-05 15:00:00

fin : 2025-07-05 17:00:00

2025-07-05

Atelier art postal pour apprendre à décorer une enveloppe, une carte.

English :

Postal art workshop to learn how to decorate envelopes and cards.

German :

Postkunst-Workshop, in dem Sie lernen, wie man einen Umschlag oder eine Karte verziert.

Italiano :

Laboratorio di arte postale per imparare a decorare una busta o un biglietto.

Espanol :

Taller de arte postal para aprender a decorar un sobre o una tarjeta.

