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Atelier art postal Plouha

Atelier art postal Plouha mardi 5 mai 2026.

Adresse : 14 Rue de Dixmude

Ville : 22580 Plouha

Département : Côtes-d'Armor

Début : mardi 5 mai 2026

Fin : mardi 5 mai 2026

Heure de début : 13:30:00

Tarif :

Plouha

Atelier art postal

14 Rue de Dixmude Plouha Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05 13:30:00
fin : 2026-05-05 16:30:00

Date(s) :
2026-05-05

Organisé par la maison de la jeunesse et de la ruralité, atelier pour adultes, renseignements et inscription au 02 96 22 41 94. Gratuit avec matériel fourni.   .

14 Rue de Dixmude Plouha 22580 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 22 41 94 

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English :

L’événement Atelier art postal Plouha a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme Falaises d’Armor

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