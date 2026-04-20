Plouha

Atelier art postal

14 Rue de Dixmude Plouha Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02 13:30:00

fin : 2026-06-02 16:30:00

Date(s) :

2026-06-02

Organisé par la maison de la jeunesse et de la ruralité, atelier pour adultes, renseignements et inscription au 02 96 22 41 94. Gratuit avec matériel fourni. .

14 Rue de Dixmude Plouha 22580 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 22 41 94

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English :

L’événement Atelier art postal Plouha a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme Falaises d’Armor