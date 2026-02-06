Atelier art pour les enfants La Halle Garlin

Atelier art pour les enfants

La Halle Cours de la République Garlin Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

Début : 2026-02-11

fin : 2026-02-11

2026-02-11

Thème Carnaval et animé. Réalisé par une artiste peintre Garlinoise, Patricia.

Pour les enfants de 3 à 15 ans. Au choix, la matinée ou la journée (prévoir pique-nique). .

La Halle Cours de la République Garlin 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 52 96 86

