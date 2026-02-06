Atelier art pour les enfants La Halle Garlin
Atelier art pour les enfants La Halle Garlin mercredi 11 février 2026.
Atelier art pour les enfants
La Halle Cours de la République Garlin Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif réduit
Début : 2026-02-11
fin : 2026-02-11
2026-02-11
Thème Carnaval et animé. Réalisé par une artiste peintre Garlinoise, Patricia.
Pour les enfants de 3 à 15 ans. Au choix, la matinée ou la journée (prévoir pique-nique). .
La Halle Cours de la République Garlin 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 52 96 86
