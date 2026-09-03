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AGENDA · Le Grand-Pressigny

Atelier Art préhistorique Le Grand-Pressigny

mardi 20 octobre 2026 · Le Grand-Pressigny

Atelier Art préhistorique Le Grand-Pressigny

Informations pratiques

Début
mardi 20 octobre 2026
Fin
mardi 20 octobre 2026
Heure de début
11:00:00
Ville
37350 Le Grand-Pressigny
Département
Indre-et-Loire
Tarif
9 9 9 Tarif enfant

Le Grand-Pressigny

Atelier Art préhistorique

Le Grand-Pressigny Indre-et-Loire

Tarif : 9 – 9 – EUR
9
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 11:00:00
fin : 2026-10-20 12:30:00

Date(s) :
2026-10-20 2026-12-21

Dessine au silex ton animal préhistorique comme un artiste de Cro-Magnon, dès 6 ans. Atelier pouvant être fait en famille. Visite guidée incluse du musée, sur réservation.
Dessine au silex ton animal préhistorique comme un artiste de Cro-Magnon. Dès 6 ans, sur réservation. Atelier pouvant être fait en famille. Visite guidée incluse du Musée. 9  .

Le Grand-Pressigny 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 90 20  grandpressigny@departement-touraine.fr

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English :

Draw with flint your prehistoric animal like a Cro-Magnon artist, from 6 years old. This workshop can be done with the whole family. Guided tour of the museum included, upon reservation.

L’événement Atelier Art préhistorique Le Grand-Pressigny a été mis à jour le 2026-09-03 par Loches Touraine Châteaux de la Loire

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