Informations pratiques

Le Grand-Pressigny

Atelier Art préhistorique

Le Grand-Pressigny Indre-et-Loire

Tarif : 9 – 9 – EUR

9

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-20 11:00:00

fin : 2026-10-20 12:30:00

Date(s) :

2026-10-20 2026-12-21

Dessine au silex ton animal préhistorique comme un artiste de Cro-Magnon, dès 6 ans. Atelier pouvant être fait en famille. Visite guidée incluse du musée, sur réservation.

Dessine au silex ton animal préhistorique comme un artiste de Cro-Magnon. Dès 6 ans, sur réservation. Atelier pouvant être fait en famille. Visite guidée incluse du Musée. 9 .

Le Grand-Pressigny 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 90 20 grandpressigny@departement-touraine.fr

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English :

Draw with flint your prehistoric animal like a Cro-Magnon artist, from 6 years old. This workshop can be done with the whole family. Guided tour of the museum included, upon reservation.

L’événement Atelier Art préhistorique Le Grand-Pressigny a été mis à jour le 2026-09-03 par Loches Touraine Châteaux de la Loire