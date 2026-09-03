Atelier Art préhistorique Le Grand-Pressigny
mardi 20 octobre 2026 · Le Grand-Pressigny
Informations pratiques
Le Grand-Pressigny
Atelier Art préhistorique
Le Grand-Pressigny Indre-et-Loire
Tarif : 9 – 9 – EUR
9
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 11:00:00
fin : 2026-10-20 12:30:00
Date(s) :
2026-10-20 2026-12-21
Dessine au silex ton animal préhistorique comme un artiste de Cro-Magnon, dès 6 ans. Atelier pouvant être fait en famille. Visite guidée incluse du musée, sur réservation.
Dessine au silex ton animal préhistorique comme un artiste de Cro-Magnon. Dès 6 ans, sur réservation. Atelier pouvant être fait en famille. Visite guidée incluse du Musée. 9 .
Le Grand-Pressigny 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 90 20 grandpressigny@departement-touraine.fr
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English :
Draw with flint your prehistoric animal like a Cro-Magnon artist, from 6 years old. This workshop can be done with the whole family. Guided tour of the museum included, upon reservation.
L’événement Atelier Art préhistorique Le Grand-Pressigny a été mis à jour le 2026-09-03 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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