Atelier Art, sport et relaxation Abbaye de Graville Le Havre 11 juillet 2025 11:00

Seine-Maritime

Atelier Art, sport et relaxation Abbaye de Graville 53 Rue de l’Abbaye Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-11 11:00:00

fin : 2025-08-15

Date(s) :

2025-07-11

2025-07-18

2025-07-25

2025-08-01

2025-08-08

2025-08-15

2025-08-22

Tous les vendredis du 11 juillet au 22 août 2025, de 11h à 11h45, venez vous relaxer et faire du yoga à l’abbaye de Graville. Ce moment de détente est suivi d’une présentation 15 minutes chrono de l’exposition Végétales, voyage dans l’illustration botanique .

Ondes positives garanties lors de ce moment sportif hors du temps.

Dans un lieu chargé d’histoire où les pierres auraient tant de choses à raconter, profitez de 45 minutes de yoga encadrées par un coach sportif de LH en forme. Détente et relaxation sont au programme face à un point de vue unique, à couper le souffle. Une présentation de l’exposition conclura ce moment sportif.

Pour les adultes Durée 1h

Réservation au 02 35 19 45 45

Tous les vendredis du 11 juillet au 22 août 2025, de 11h à 11h45, venez vous relaxer et faire du yoga à l’abbaye de Graville. Ce moment de détente est suivi d’une présentation 15 minutes chrono de l’exposition Végétales, voyage dans l’illustration botanique .

Ondes positives garanties lors de ce moment sportif hors du temps.

Dans un lieu chargé d’histoire où les pierres auraient tant de choses à raconter, profitez de 45 minutes de yoga encadrées par un coach sportif de LH en forme. Détente et relaxation sont au programme face à un point de vue unique, à couper le souffle. Une présentation de l’exposition conclura ce moment sportif.

Pour les adultes Durée 1h

Réservation au 02 35 19 45 45 .

Abbaye de Graville 53 Rue de l’Abbaye

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

English : Atelier Art, sport et relaxation

Every Friday from July 11 to August 22 2025, from 11am to 11:45am, come and relax and practice yoga at Graville Abbey. This moment of relaxation is followed by a 15-minute presentation of the exhibition « Végétales, voyage dans l?illustration botanique ».

Positive waves guaranteed during this timeless sporting event.

In a place steeped in history, where the stones have so much to tell, enjoy 45 minutes of yoga supervised by a LH en forme sports coach. Relax and unwind in front of a unique, breathtaking view. A presentation of the exhibition concludes the session.

For adults Duration: 1h

Book on 02 35 19 45 45

German :

Vom 11. Juli bis zum 22. August 2025 können Sie jeden Freitag von 11:00 bis 11:45 Uhr in der Abtei von Graville entspannen und Yoga machen. Im Anschluss an die Entspannung folgt eine 15-minütige Präsentation der Ausstellung « Végétales, voyage dans l’illustration botanique ».

Positive Wellen sind bei diesem zeitlosen Sportmoment garantiert.

An einem geschichtsträchtigen Ort, an dem die Steine so viel zu erzählen haben, können Sie 45 Minuten Yoga unter Anleitung eines Sporttrainers von LH en forme genießen. Entspannung und Erholung stehen vor einem einzigartigen, atemberaubenden Aussichtspunkt auf dem Programm. Eine Präsentation der Ausstellung rundet den sportlichen Moment ab.

Für Erwachsene Dauer: 1 Std

Reservierung unter 02 35 19 45 45

Italiano :

Ogni venerdì dall’11 luglio al 22 agosto 2025, dalle 11.00 alle 11.45, venite a rilassarvi e a fare yoga all’Abbazia di Graville. Questo momento di relax è seguito da una presentazione di 15 minuti della mostra « Végétales, voyage dans l’illustration botanique ».

Vibrazioni positive garantite durante questo evento sportivo senza tempo.

In un luogo ricco di storia, dove le pietre hanno molto da raccontare, godetevi 45 minuti di yoga sotto la supervisione di un allenatore sportivo di LH en forme. Rilassatevi e distendetevi davanti a un panorama unico e mozzafiato. Una presentazione della mostra completerà la sessione.

Per adulti Durata: 1 ora

Prenotare al numero 02 35 19 45 45

Espanol :

Todos los viernes del 11 de julio al 22 de agosto de 2025, de 11.00 a 11.45 h, venga a relajarse y hacer yoga a la Abadía de Graville. A este momento de relajación le seguirá una presentación de 15 minutos de la exposición « Végétales, voyage dans l’illustration botanique ».

Vibraciones positivas garantizadas durante este evento deportivo atemporal.

En un lugar cargado de historia, donde las piedras tienen tanto que contar, disfrute de 45 minutos de yoga supervisado por un entrenador deportivo de LH en forme. Relájese y desconecte frente a una vista única e impresionante. Una presentación de la exposición completará la sesión.

Para adultos Duración: 1 hora

Reserva en el 02 35 19 45 45

L’événement Atelier Art, sport et relaxation Le Havre a été mis à jour le 2025-06-21 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie