ATELIER ART SUR PIERRE MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Aurignac

MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Avenue de Benabarre Aurignac Haute-Garonne

Début : 2025-10-21 11:00:00

fin : 2025-10-21 12:00:00

Traversez le temps et plongez dans les coutumes préhistoriques !

Utilisez silex et pigments naturels pour révéler votre âme d’artiste en dessinant sur la pierre.

Atelier d’1h accessible à partir de 5 ans.

Places limitées, réservations conseillées ! 5 .

MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Avenue de Benabarre Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 90 90 72 accueil@musee-aurignacien.com

English :

Step back in time and immerse yourself in prehistoric customs!

German :

Machen Sie eine Zeitreise und tauchen Sie in die prähistorischen Bräuche ein!

Italiano :

Tornate indietro nel tempo e immergetevi nelle usanze preistoriche!

Espanol :

Retroceda en el tiempo y sumérjase en las costumbres prehistóricas

