ATELIER ART SUR PIERRE MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Aurignac

ATELIER ART SUR PIERRE

MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Avenue de Benabarre Aurignac Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif enfant

Début : 2025-12-26 16:00:00

fin : 2025-12-26 17:00:00

2025-12-26

Traversez le temps et plongez dans les coutumes préhistoriques !

Réalisez des gravures, dessins et peintures sur une dalle de pierre, au moyen de pigments et d’outils en silex.

Atelier d’1h accessible à partir de 5 ans.

Places limitées Réservation conseillée ! 5 .

MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Avenue de Benabarre Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 90 90 72 accueil@musee-aurignacien.com

English :

Step back in time and immerse yourself in prehistoric customs!

L’événement ATELIER ART SUR PIERRE Aurignac a été mis à jour le 2025-12-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE