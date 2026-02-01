ATELIER ART SUR PIERRE MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Aurignac
ATELIER ART SUR PIERRE
MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Avenue de Benabarre Aurignac Haute-Garonne
Tarif : 5 EUR
5
Tarif enfant
Début : 2026-02-22 11:00:00
fin : 2026-03-01 12:00:00
2026-02-22 2026-03-01 2026-03-08
Traversez le temps et plongez dans les coutumes préhistoriques !
Réalisez des gravures, dessins et peintures sur une dalle de pierre, au moyen de pigments et d’outils en silex.
Atelier d’1h accessible à partir de 5 ans.
Places limitées Réservation conseillée ! 5 .
MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Avenue de Benabarre Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 90 90 72 accueil@musee-aurignacien.com
English :
Step back in time and immerse yourself in prehistoric customs!
