Atelier art-thérapie Maison des Familles Aire-sur-l’Adour
Atelier art-thérapie Maison des Familles Aire-sur-l’Adour mercredi 11 février 2026.
Atelier art-thérapie
Maison des Familles 4 rue René Méricam Aire-sur-l’Adour Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11
fin : 2026-02-11
Date(s) :
2026-02-11
Les ateliers, les rencontres au sein de la Maison des Familles (sur inscription)
5 à 10 ans, autour des émotions avec Nathalie, art thérapeute
06 80 83 46 68 ou mdf@cdcaire.org .
Maison des Familles 4 rue René Méricam Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 83 46 68
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier art-thérapie
L’événement Atelier art-thérapie Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-01-30 par Tourisme Aire Eugénie