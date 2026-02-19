Atelier Art-Thérapie Local Ascbm Mandeure

Atelier Art-Thérapie

Local Ascbm 3 Rue du Breuil Mandeure Doubs

Tarif : 22 – 22 – 27 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 09:00:00

fin : 2026-03-07 11:30:00

Date(s) :

2026-03-07

Atelier mensuel La peur Animé par Marie-Christine Geney proposé par l’Ascbm de Mandeure.

La peur est une émotion universelle et puissante, essentielle à notre survie. Elle se déclenche face à un danger perçu, qu’il soit réel ou imaginaire, et mobilise notre corps et notre esprit pour nous protéger. Lors de cet atelier, apprenez à explorer et comprendre vos propres peurs… sans vous faire peur !

Renseignements et inscriptions www.ascbm.fr .

Local Ascbm 3 Rue du Breuil Mandeure 25350 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 36 69 97 81 contact.ascbm@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Art-Thérapie

L’événement Atelier Art-Thérapie Mandeure a été mis à jour le 2026-02-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD