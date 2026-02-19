Atelier Art-Thérapie Local Ascbm Mandeure
Atelier Art-Thérapie Local Ascbm Mandeure samedi 7 mars 2026.
Atelier Art-Thérapie
Local Ascbm 3 Rue du Breuil Mandeure Doubs
Tarif : 22 – 22 – 27 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 09:00:00
fin : 2026-03-07 11:30:00
Date(s) :
2026-03-07
Atelier mensuel La peur Animé par Marie-Christine Geney proposé par l’Ascbm de Mandeure.
La peur est une émotion universelle et puissante, essentielle à notre survie. Elle se déclenche face à un danger perçu, qu’il soit réel ou imaginaire, et mobilise notre corps et notre esprit pour nous protéger. Lors de cet atelier, apprenez à explorer et comprendre vos propres peurs… sans vous faire peur !
Renseignements et inscriptions www.ascbm.fr .
Local Ascbm 3 Rue du Breuil Mandeure 25350 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 36 69 97 81 contact.ascbm@gmail.com
