Atelier Art Urbain Galerie Upstairs Rennes

Expérimentez l’art urbain et ses outils de création: le spray, le rouleau et le pochoir.

Cet atelier permet d’expérimenter l’art urbain et ses outils de création tels que le spray, le rouleau et le pochoir, À l’aide de formes géométriques les participant.e.s composeront une création commune autour de la thématique de la biodiversité en milieu urbain.

Chaque participant.e.s repartira avec sa création sur une affiche (format 50 x 65 cm) issue de la peinture réalisée collectivement.

*Matériel fourni

Pensez à venir avec une tenue adaptée (vêtements qui ne craignent pas la peinture).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-20T14:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-21T16:30:00.000+02:00

contact@teenagekicks.org

Galerie Upstairs 24 avenue Jules Maniez 35000 rennes La Courrouze Rennes 35000 Ille-et-Vilaine