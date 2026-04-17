Atelier Art Urbain La Ruche des Arts Langueux

Langueux

Atelier Art Urbain

La Ruche des Arts 12 Rue de la Chapelle Langueux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 16:30:00

fin : 2026-04-17 18:00:00

Date(s) :

2026-04-17

Plongez dans l’univers du street art lors d’un atelier original et accessible à tous.

Aucun prérequis artistique n’est nécessaire créez une œuvre unique dans une ambiance détendue et créative.

Utilisez des bombes aérosols sans odeur, parfaitement adaptées aux ateliers en intérieur, ainsi que différents supports au choix vinyles, toiles ou cartons.

Chacun peut ainsi expérimenter librement les techniques urbaines en toute sécurité.

À la fin de la séance, vous repartez avec votre création, une pièce originale réalisée par vos soins.

Sur inscription

!! Horaire de 14h30 complet !!

Horaire supplémentaire 16h30 .

La Ruche des Arts 12 Rue de la Chapelle Langueux 22360 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 63 63 28 59

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English :

L’événement Atelier Art Urbain Langueux a été mis à jour le 2026-04-14 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme