Atelier Art végétal Calice & Mandibule Le Havre

Couleurs naturelles et créations végétales !

Une exploration artistique en solo ou en famille pour découvrir la magie des plantes et créer une œuvre unique inspirée de leurs incroyables formes et couleurs.

Notre promesse vous faire passer une journée inspirante et hors du temps, remplie de découvertes, d’émerveillements et de couleurs !

Vous ne regarderez plus jamais les végétaux de la même manière…

Au programme

Présentation des ingrédients et du matériel pour créer les encres naturelles.

Passage à l’action on fabrique notre palette, on mixe, on écrase, on touille, on saupoudre, on mélange…

Début de la création de votre œuvre en duo ou en solo.

On peint, on tamponne, on imprime, on explore…

On s’extasie devant les belles couleurs que l’on vient de créer.

L’après-midi, on continue la création et on crée un herbier sur tissu grâce à la méthode du Tatakizomé !

On est heureux.se et satisfait.e !

Adulte et enfant à partir de 10 ans.

Pensez à apporter un tablier, des pots en verre avec couvercle (pour remporter de l’encre), des feuilles et des fleurs si vous le pouvez !

Réservation obligatoire. .

Calice & Mandibule 16 Rue de Paris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 6 02 22 18 48 contact@calice-mandibule.fr

