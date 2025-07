Atelier Art Visuel « MISSION JE VIDEO » Centre de loisirs LE&C GS de Coudoux Coudoux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-21T09:00:00 – 2025-07-21T11:30:00

Fin : 2025-08-01T13:00:00 – 2025-08-01T16:00:00

Mathilde MACCARIO Plasticienne, diplômée de l’Ecole Supérieure des Beaux Arts de Marseille (DNSEP) est sélectionnée pour participer à l’évènement culturel « L’ÉTÉ CULTUREL » en partenariat avec le centre de loisirs LE&C GS de Coudoux et la DRAC PACA.

Le projet de la résidence en structure d’accueil :

1 RECHERCHE PERSONNELLE :

Description sur le projet artistique :

Création d’un livre artistique

Pendant la résidence d’artiste je vais porter une réflexion sur le cinéma comme une matière à explorer.

Je vais travailler plastiquement sur le photogramme qui est l’unité d’une séquence filmique.

Je vais créer des œuvres uniques à partir de bobines de films trouvées.

C’est une recherche artistique sur l’invisible, la trace et la fragilité d’une image.

Cette production plastique est une manière de mettre en lumière l’image et de la sacraliser par son unicité.

2 TRANSMISSION AVEC LES ENFANTS :

Description sur le projet de transmission :

Création d’un court métrage collectif autour du jeu vidéo

Grâce à mes recherches personnelles sur le cinéma, je vais dévoiler aux enfants les secrets du cinéma, ses origines technique, scientifique et artistique.

Les enfants vont redécouvrir le 7ème Art.

Les ateliers vont être une porte ouverte à l’expérimentation et à l’expression artistique autour de l’éducation à l’image si importante dans nos sociétés contemporaines saturées d’images et d’informations.

L’objectif est aussi de développer la créativité des enfants autour d’un projet cinématographique collectif qui va encourager le travail en équipe, la collaboration et les échanges d’idées.

Centre de loisirs LE&C GS de Coudoux 6 Rue des Ecoles – 13 111 COUDOUX Coudoux 13111 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 42 52 99 00 Centre de loisirs LE&C Grand Sud de Coudoux

La Commune de Coudoux a confié la gestion et l’organisation des temps d’accueil périscolaires et extrascolaires à l’association

Loisirs Education & Citoyenneté Grand Sud (LE&C GS).

Mouvement d’éducation populaire résolument inscrit dans le champ de l’économie sociale et solidaire, Loisirs Éducation & Citoyenneté

Grand Sud aspire à faire vivre en actes les valeurs de l’idéal républicain: Liberté-Égalité-Fraternité. Il attache une importance

fondamentale à la Laïcité, condition indispensable au vivre-ensemble, dans le respect des différences et de la liberté de conscience. Conditions d’accès facile dans cette commune.

©Mathilde MACCARIO