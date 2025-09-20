Atelier Artillerie au pavillon royal du Fort Saint-Louis Fort Saint-Louis Fort-de-France

Atelier Artillerie au pavillon royal du Fort Saint-Louis Fort Saint-Louis Fort-de-France samedi 20 septembre 2025.

Ateliers de 10 à 15 personnes par groupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-21T21:00:00 – 2025-09-21T22:30:00

Sur un fort l’artillerie est, comme on peut l’imaginer, très présente. On y rencontre tout d’abord les pièces défensives, telles que les canons sur leurs affûts, mais également les aménagements pour accueillir ces pièces et permettre leur mise en action tels que la plate-forme d’artillerie ou les embrasures dans la muraille. Mais, on rencontre également les vestiges des assaillants sous la forme de trous de boulets ou de boulets eux-mêmes.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoines les archéologues vous proposent de découvrir le fonctionnement du système défensif du fort Saint-Louis avec ses acteurs majeurs que sont les canons et leurs ustensiles. Vous pourrez décrypter ces pièces et leur fonctionnement dans l’atelier artillerie animé par les archéologues de l’Inrap et du service de l’archéologie de la DAC.

Fort Saint-Louis Boulevard Chevalier Sainte-Marthe, 97200 Fort-de-France, France Fort-de-France 97200 Martinique Martinique 0596754144 https://www.fortdefrance.fr/point-d-interet/le-fort-saint-louis-1640 Ancien Fort Royal, puis Fort La République, il s’agit d’un ouvrage fortifié de type Vauban. Edifié à compter du milieu du XVIIe siècle dans sa limite sud-est de la ville basse, il constitue aujourd’hui la base navale de la marine militaire française aux Antilles et Guyane.

(c) service de l’archéologie-DAC Martinique