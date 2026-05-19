Atelier Artis Atelier de peinture André Sallé Saint-Connan
Atelier Artis Atelier de peinture André Sallé Saint-Connan samedi 20 juin 2026.
Saint-Connan
Atelier Artis
Atelier de peinture André Sallé 7B Lieu-dit L’Étang Neuf Saint-Connan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Claire Amossé propose une expérience de création plastique variant les techniques, autour des questions essentielles de l’art la représentation du réel, la couleur, l’espace, la narration, l’expressivité.
Org. Pôle de l’Etang-Neuf .
Atelier de peinture André Sallé 7B Lieu-dit L’Étang Neuf Saint-Connan 22480 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 47 17 66
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English :
L’événement Atelier Artis Saint-Connan a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme du Kreiz Breizh
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