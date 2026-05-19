Atelier Artis Atelier de peinture André Sallé Saint-Connan

Saint-Connan

Atelier Artis

Atelier de peinture André Sallé 7B Lieu-dit L’Étang Neuf Saint-Connan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Claire Amossé propose une expérience de création plastique variant les techniques, autour des questions essentielles de l’art la représentation du réel, la couleur, l’espace, la narration, l’expressivité.

Org. Pôle de l’Etang-Neuf .

Atelier de peinture André Sallé 7B Lieu-dit L’Étang Neuf Saint-Connan 22480 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 47 17 66

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English :

L’événement Atelier Artis Saint-Connan a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme du Kreiz Breizh