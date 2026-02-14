Atelier artisanat d’art je créé ma lampe avec Marianne Amate Domaine de Menez Meur Hanvec

Hanvec

Atelier artisanat d’art je créé ma lampe avec Marianne Amate

Domaine de Menez Meur 620 Lieu-dit Menez Meur Hanvec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Activité créative en famille, découverte d’un savoir-faire et rencontre avec une artisane du territoire avec Marianne Amate, tapissier d’ameublement et abatjouriste , réalisez votre lampe à 4 mains! Cet atelier est destiné à des binômes composés d’un adulte et d’un enfant à partir de 8 ans.

Marianne est membre du réseau Marque Valeurs Parc, des professionnels engagés pour la valorisation et la préservation du territoire.

Durée 2h environ.

Sur inscription au 02 98 68 81 71 ou à domaine.menez.meur@pnr-armorique.fr .

Domaine de Menez Meur 620 Lieu-dit Menez Meur Hanvec 29460 Finistère Bretagne +33 2 98 68 81 71

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English :

L’événement Atelier artisanat d’art je créé ma lampe avec Marianne Amate Hanvec a été mis à jour le 2026-05-13 par OT LANDERNEAU DAOULAS