Atelier artisitique à la Médiathèque La Foyothèque Médiathèque La Foyothèque Nommay jeudi 9 juillet 2026.

Nommay

Atelier artisitique à la Médiathèque La Foyothèque

Médiathèque La Foyothèque 18B Grande Rue Nommay Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 19:00:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

La Foyothèque propose un atelier artistique animé par Line Fechtmeister, à vivre en famille, le jeudi 9 juillet 2026 à Nommay.

Cet atelier invite petits et grands à explorer une écriture libre et sensible, inspirée par le mouvement, les traces et la couleur. Intitulé Du signe à la couleur, une écriture naturelle , il propose un temps de création autour de l’observation, de l’expérimentation et de l’imaginaire, pour composer ensemble un langage où le geste devient dessin.

Deux séances sont proposées au choix à 17h30 ou à 19h.

Lieu La Foyothèque, 18B Grande rue, 25600 Nommay

Atelier gratuit sur inscription 03 81 94 70 12

Un moment accessible à tous pour découvrir une autre manière de s’exprimer, entre écriture et création plastique. .

Médiathèque La Foyothèque 18B Grande Rue Nommay 25600 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 94 70 12

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English : Atelier artisitique à la Médiathèque La Foyothèque

L’événement Atelier artisitique à la Médiathèque La Foyothèque Nommay a été mis à jour le 2026-06-11 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD