Atelier Artistes en herbe, 6-11 ans « Danse des fuseaux » Place du marché Argentan
mardi 20 octobre 2026 · Place du marché · Argentan
Informations pratiques
Argentan
Atelier Artistes en herbe, 6-11 ans « Danse des fuseaux »
Place du marché Chapelle Saint-Nicolas Argentan Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 10:00:00
fin : 2026-10-20 11:30:00
Date(s) :
2026-10-20
Danse des fuseaux
Atelier Artistes en herbe, 6-11 ans
Apprend la technique des fuseaux !
Mercredi 20 Octobre de 10h à 11h30
Gratuit moins de 12 ans
Places limitées / Réservation conseillée au 06 88 97 54 67 ou par mail à exposition@argentan.fr
Programme culturel complet à retrouver ici : www.terresdargentan.fr/prog-culturel .
Place du marché Chapelle Saint-Nicolas Argentan 61200 Orne Normandie +33 6 88 97 54 67
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English : Atelier Artistes en herbe, 6-11 ans « Danse des fuseaux »
L’événement Atelier Artistes en herbe, 6-11 ans « Danse des fuseaux » Argentan a été mis à jour le 2026-09-04 par Terres d’Argentan Intercom
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