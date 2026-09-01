Informations pratiques

Argentan

Atelier Artistes en herbe, 6-11 ans « Dentelles et pixels »

Place du marché Chapelle Saint-Nicolas Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 10:00:00

fin : 2026-09-23 11:30:00

Date(s) :

2026-09-23

Dentelles et pixels

Atelier Artistes en herbe, 6-11 ans

Crée ton œuvre en pixel art !

Mercredis 23 septembre de 10h à 11h30

Payant, tout public

Places limitées / Réservation conseillée au 06 88 97 54 67 ou par mail à exposition@argentan.fr

Programme culturel complet à retrouver ici : www.terresdargentan.fr/prog-culturel .

Place du marché Chapelle Saint-Nicolas Argentan 61200 Orne Normandie +33 6 88 97 54 67

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English : Atelier Artistes en herbe, 6-11 ans « Dentelles et pixels »

L’événement Atelier Artistes en herbe, 6-11 ans « Dentelles et pixels » Argentan a été mis à jour le 2026-09-04 par Terres d’Argentan Intercom