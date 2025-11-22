Atelier artistique à La Barben place de Forbin La Barben

Atelier artistique à La Barben

Samedi 22 novembre 2025 de 15h à 17h45. place de Forbin Espace des Cèdres La Barben Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Une fois par mois, Les Etoiles plein les mains vous convient à une atelier de pratique artistique ouvert à tous !

L’occasion de se découvrir une âme d’artiste ou de s’initier à l’art-thérapie, par exemple, grâce à différentes techniques et sous l’œil bienveillant de Catherine Donadieu. .

place de Forbin Espace des Cèdres La Barben 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 01 45 45 32 lesetoilespleinlesmains@gmail.com

English :

Once a month, Les Etoiles plein les mains invites you to an art workshop open to all!

German :

Einmal im Monat lädt Les Etoiles plein les mains Sie zu einem künstlerischen Workshop ein, der für alle offen ist!

Italiano :

Una volta al mese, Les Etoiles plein les mains vi invitano a un laboratorio artistico aperto a tutti!

Espanol :

Una vez al mes, Les Etoiles plein les mains le invita a un taller artístico abierto a todos

