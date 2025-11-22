Atelier artistique à La Barben place de Forbin La Barben
Atelier artistique à La Barben place de Forbin La Barben samedi 22 novembre 2025.
Atelier artistique à La Barben
Samedi 22 novembre 2025 de 15h à 17h45. place de Forbin Espace des Cèdres La Barben Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-11-22 15:00:00
fin : 2025-11-22 17:45:00
2025-11-22
Une fois par mois, Les Etoiles plein les mains vous convient à une atelier de pratique artistique ouvert à tous !
L’occasion de se découvrir une âme d’artiste ou de s’initier à l’art-thérapie, par exemple, grâce à différentes techniques et sous l’œil bienveillant de Catherine Donadieu. .
place de Forbin Espace des Cèdres La Barben 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 01 45 45 32 lesetoilespleinlesmains@gmail.com
Once a month, Les Etoiles plein les mains invites you to an art workshop open to all!
Einmal im Monat lädt Les Etoiles plein les mains Sie zu einem künstlerischen Workshop ein, der für alle offen ist!
Una volta al mese, Les Etoiles plein les mains vi invitano a un laboratorio artistico aperto a tutti!
Una vez al mes, Les Etoiles plein les mains le invita a un taller artístico abierto a todos
