Atelier artistique à La Barben place de Forbin La Barben

Atelier artistique à La Barben

Samedi 21 février 2026 à partir de 15h.

Samedi 28 mars 2026 à partir de 15h.

Samedi 18 avril 2026 à partir de 15h.

Samedi 16 mai 2026 à partir de 15h.

Samedi 20 juin 2026 à partir de 15h.

Samedi 18 juillet 2026 à partir de 15h.

Samedi 15 août 2026 à partir de 15h.

Samedi 19 septembre 2026 à partir de 15h.

Samedi 17 octobre 2026 à partir de 15h.

Samedi 21 novembre 2026 à partir de 15h. place de Forbin Espace des Cèdres La Barben Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Une fois par mois, Les Etoiles plein les mains vous convient à une atelier de pratique artistique ouvert à tous !

L’occasion de se découvrir une âme d’artiste ou de s’initier à l’art-thérapie, par exemple, grâce à différentes techniques et sous l’œil bienveillant de Catherine Donadieu. .

place de Forbin Espace des Cèdres La Barben 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 01 45 45 32 lesetoilespleinlesmains@gmail.com

English :

Once a month, Les Etoiles plein les mains invites you to an art workshop, open to all.

