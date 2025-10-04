Atelier artistique, à partir de 8 ans Médiathèque Châtenay-Malabry

Atelier artistique, à partir de 8 ans Médiathèque Châtenay-Malabry samedi 4 octobre 2025.

Atelier artistique, à partir de 8 ans Samedi 4 octobre, 16h00 Médiathèque Hauts-de-Seine

Entrée gratuite à partir de 8 ans dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T16:00:00 – 2025-10-04T17:00:00

Fin : 2025-10-04T16:00:00 – 2025-10-04T17:00:00

Coloriage animé : viens colorier, photographier et animer ton coloriage !

Autour du cirque et de l’œuvre de Toulouse Lautrec, les enfants avec l’aide d’une bibliothécaire peuvent transformer un coloriage en dessin animé et poser leur voix. Un instant magique !

Médiathèque 7/9 rue des Vallées 92290 Châtenay-Malabry Châtenay-Malabry 92290 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 87 69 80 https://www.mediatheque-chatenaymalabry.net/ [{« type »: « phone », « value »: « 01 41 87 69 80 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@chatenay-malabry.fr »}] Bus 294 et 412 : Arrêt Petit-Châtenay ou Rue des Vignes

Tramway T10 : Arrêt Petit-Châtenay

Coloriage animé : viens colorier, photographier et animer ton coloriage !