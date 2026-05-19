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Atelier artistique anglophone Atelier de peinture André Sallé Saint-Connan

Atelier artistique anglophone Atelier de peinture André Sallé Saint-Connan jeudi 18 juin 2026.

Lieu : Atelier de peinture André Sallé

Adresse : 7B Lieu-dit L'Étang Neuf

Ville : 22480 Saint-Connan

Département : Côtes-d'Armor

Début : jeudi 18 juin 2026

Fin : jeudi 18 juin 2026

Tarif :

Saint-Connan

Atelier artistique anglophone

Atelier de peinture André Sallé 7B Lieu-dit L’Étang Neuf Saint-Connan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18
fin : 2026-06-18

Date(s) :
2026-06-18

Hilarie Couture propose des séances en anglais sur la technique du pastel sec.

Org. Pôle de l’Etang-Neuf   .

Atelier de peinture André Sallé 7B Lieu-dit L’Étang Neuf Saint-Connan 22480 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 47 17 66 

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English :

L’événement Atelier artistique anglophone Saint-Connan a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme du Kreiz Breizh

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