Atelier artistique anglophone Atelier de peinture André Sallé Saint-Connan
Atelier artistique anglophone Atelier de peinture André Sallé Saint-Connan jeudi 18 juin 2026.
Saint-Connan
Atelier artistique anglophone
Atelier de peinture André Sallé 7B Lieu-dit L’Étang Neuf Saint-Connan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18
fin : 2026-06-18
Date(s) :
2026-06-18
Hilarie Couture propose des séances en anglais sur la technique du pastel sec.
Org. Pôle de l’Etang-Neuf .
Atelier de peinture André Sallé 7B Lieu-dit L’Étang Neuf Saint-Connan 22480 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 47 17 66
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English :
L’événement Atelier artistique anglophone Saint-Connan a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme du Kreiz Breizh
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