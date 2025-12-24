Atelier artistique animé par Léonie PONS, Locminé
Médiathèque, place Anne de Bretagne Locminé Morbihan
Début : 2026-02-03
fin : 2026-02-28
Ressortons les photos de nos albums de famille pour les faire revivre sous une nouvelle forme artistique, dessin, peinture. Sur inscription, adultes/ados à partir de 15 ans. De 14h à 17h. .
Médiathèque, place Anne de Bretagne Locminé 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 61 01 70
