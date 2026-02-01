Atelier artistique ARTO’ aux Dominicaines Fabrique tes tampons pour composer ta boite à outils Pont-l’Évêque

Atelier artistique ARTO’ aux Dominicaines Fabrique tes tampons pour composer ta boite à outils

Rue Eugène Pian Pont-l’Évêque Calvados

Début : 2026-02-18 10:30:00

fin : 2026-02-18 11:30:00

Atelier 3-6 ans

Au cœur du cadre majestueux de l’Espace Culturel Les Dominicaines, nos ateliers Jeune Public invitent les artistes en herbe à une aventure sensorielle et créative hors du commun. Ici, on ne se contente pas de regarder l’art, on le fabrique !

Thème Fabrique tes tampons pour composer ta boite à outils ! tampons, encre

Rue Eugène Pian Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 89 33 lesdominicaines@pontleveque.fr

English : Atelier artistique ARTO’ aux Dominicaines Fabrique tes tampons pour composer ta boite à outils

Workshop 3-6 years

