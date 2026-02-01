Atelier artistique ARTO’ aux Dominicaines Gomme à Gogo ! Pont-l’Évêque

Atelier artistique ARTO’ aux Dominicaines Gomme à Gogo !

Rue Eugène Pian Pont-l’Évêque Calvados

Début : 2026-02-25 10:30:00

fin : 2026-02-25 11:30:00

2026-02-25

Atelier 3-6 ans Atelier artistique ARTO’ aux Dominicaines Gomme à Gogo ! dessine avec une gomme à la manière d’Emilie Breux

Au cœur du cadre majestueux de l’Espace Culturel Les Dominicaines, nos ateliers Jeune Public invitent les artistes en herbe à une aventure sensorielle et créative hors du commun. Ici, on ne se contente pas de regarder l’art, on le fabrique !

Thème Gomme à Gogo ! dessine avec une gomme à la manière d’Emilie Breux

Atelier 3-6 ans .

Rue Eugène Pian Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 89 33 lesdominicaines@pontleveque.fr

English : Atelier artistique ARTO’ aux Dominicaines Gomme à Gogo !

Workshop 3-6 years ARTO’ art workshop at the Dominicaines: Gomme à Gogo! Draw with an eraser in the style of Emilie Breux

