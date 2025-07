Atelier artistique « Arts en Jardins » pour les familles Domaine de Villarceaux Chaussy

Atelier artistique « Arts en Jardins » pour les familles 22 et 23 juillet Domaine de Villarceaux Val-d’Oise

15 places disponibles, prévoir un pique-nique

Début : 2025-07-22T09:30:00 – 2025-07-22T16:30:00

Fin : 2025-07-23T09:30:00 – 2025-07-23T16:30:00

Avec l’artiste céramiste Nadja La Ganza, la Source Garouste-Villarceaux invite les familles (grands-parents/parents/enfants) à participer à un atelier de 2 jours pour s’initier à la technique spectaculaire d’émaillage et cuisson « Raku », un procédé de cuisson de poterie basse température d’origine japonaise.

Une invitation à penser de manière créative et à explorer une technique, avec l’accompagnement de l’artiste et d’une animatrice de La Source Garouste-Villarceaux.

Le projet « Arts en jardin » permettra aux familles non seulement de découvrir une pratique artistique mais aussi de (re)nouer les liens avec le Domaine régional de Villarceaux, un joyau du patrimoine francilien, classé au titre des monuments historiques et labellisé « Jardin remarquable ».

Domaine de Villarceaux 8 rue de Magny, 95710 Chaussy Chaussy 95710 Val-d'Oise Île-de-France

Domaine aristocratique au coeur du PNR du Vexin français. Manoir du XVIe siècle aux plafonds et boiseries peints, château rocaille en haut d'un rare vertugadin du XVIIIe siècle. Belles collections de meubles d'époque. Jardin remarquable, monument historique, espace végétal écologique ECOCERT. Entrée libre. Visites commentées à heures fixes.

Arts en jardins

©La Source Garouste-Villarceaux