Atelier artistique au Musée Marzelles création d’un sténopé. Musée Marzelles Marmande

Atelier artistique au Musée Marzelles création d’un sténopé.

Musée Marzelles 15 Rue Abel Boyé Marmande Lot-et-Garonne

Début : 2025-12-19

fin : 2025-12-19

2025-12-19

Dans le cadre de l’exposition Figures d’enfance, le musée Albert Marzelles propose un atelier de pratiques artistiques consacré à la création d’un sténopé. Cette animation, qui invite les participants à découvrir une technique photographique simple et créative. .

Musée Marzelles 15 Rue Abel Boyé Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 42 04 musee@mairie-marmande.fr

English : Atelier artistique au Musée Marzelles création d’un sténopé.

As part of the exhibition Figures d?enfance, the Musée Albert Marzelles is offering a hands-on workshop devoted to the creation of a pinhole camera

