Atelier artistique au Musée Marzelles création d’un sténopé. Musée Marzelles Marmande

Musée Marzelles 15 Rue Abel Boyé Marmande Lot-et-Garonne
Début : 2025-12-19
fin : 2025-12-19
2025-12-19
Dans le cadre de l’exposition Figures d’enfance, le musée Albert Marzelles propose un atelier de pratiques artistiques consacré à la création d’un sténopé. Cette animation, qui invite les participants à découvrir une technique photographique simple et créative. .
As part of the exhibition Figures d?enfance, the Musée Albert Marzelles is offering a hands-on workshop devoted to the creation of a pinhole camera
