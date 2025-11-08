Atelier artistique autour de l’expo « Digital Abysses » du Musée en Herbe Médiathèque de la Canopée Paris

Cette exposition fascinante et lumineuse de Miguel Chevalier, pionnier de l’art numérique, offre une plongée unique et interactive au fond des abysses pour découvrir ces stars invisibles de la mer, ces héros des profondeurs qui mesurent 0,02 mm !

Fasciné par les mystérieux fonds marins, l’artiste invite les visiteurs à s’immerger dans un monde sous-marin imaginaire et mystérieux, brouillant les frontières entre le virtuel et le réel :

Un cabinet de curiosités où se mêle de véritables créatures des abysses et des sculptures luminescentes de l’artiste, descente vers les coraux entourés d’algues et de plantes marines, parcours sur un tapis de plancton.

La médiatrice du musée vous propose un atelier créatif inspiré de l’exposition !

Entrée gratuite, sur inscription obligatoire. A partir de 6 ans.

Le samedi 08 novembre 2025

de 16h00 à 17h00

gratuit Tout public.

Médiathèque de la Canopée 10 passage de la Canopée 75001 Paris

+33144507656 mediatheque.canopee@paris.fr https://www.facebook.com/bibcanopee https://www.facebook.com/bibcanopee https://twitter.com/bibCanopee