Atelier artistique avec l’artiste Eela Laitinen autour de la cartographie sensible. Château fort Musée pyrénéen Lourdes samedi 7 février 2026.
Début : 2026-02-07 14:30:00
fin : 2026-02-07 16:30:00
2026-02-07
Durée 2 h.
Le billet d’entrée au château donne droit à l’animation.
Sur réservation au 05 62 42 37 37 .
Château fort Musée pyrénéen 25 Rue du Fort Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 37 37
English :
Duration: 2 h.
Admission to the château includes the animation.
Reservations required on 05 62 42 37 37 .
