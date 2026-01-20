Atelier artistique avec l’artiste Eela Laitinen autour de la cartographie sensible. Château fort Musée pyrénéen Lourdes

Atelier artistique avec l’artiste Eela Laitinen autour de la cartographie sensible.

Château fort Musée pyrénéen 25 Rue du Fort Lourdes Hautes-Pyrénées

Début : 2026-02-07 14:30:00

fin : 2026-02-07 16:30:00

2026-02-07

Durée 2 h.

Le billet d’entrée au château donne droit à l’animation.

Sur réservation au 05 62 42 37 37 .

Château fort Musée pyrénéen 25 Rue du Fort Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 37 37

English :

Duration: 2 h.

Admission to the château includes the animation.

Reservations required on 05 62 42 37 37 .

