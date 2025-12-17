Atelier artistique avec Mumuzepaint Médiathèque d’Orthevielle Orthevielle

Atelier artistique avec Mumuzepaint

Médiathèque d’Orthevielle 6 place Montgaillard Orthevielle Landes

Gratuit

Début : 2026-02-11

fin : 2026-02-11

2026-02-11

Avec l’artiste Mumuzepaint, partez à la découverte de la faune sauvage en danger en dessin et à l’écrit ! Venez partager ce moment créatif à la médiathèque !

De 7 à 11 ans

Gratuit Sur réservation

Médiathèque d'Orthevielle 6 place Montgaillard Orthevielle 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 90 00 87 mediatheque@orthevielle.fr

English : Atelier artistique avec Mumuzepaint

With artist Mumuzepaint, discover endangered wildlife through drawing and writing! Come and share this creative moment at the mediatheque!

Ages 7 to 11

Free On reservation

