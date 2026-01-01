Atelier artistique avec Pauline de Cabarrus Bulle des Bermonts Ambonnay

Atelier artistique avec Pauline de Cabarrus

Bulle des Bermonts 29 Boulevard des Bermonts Ambonnay Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 15:00:00

fin : 2026-01-31 17:00:00

Date(s) :

2026-01-31

Tout public

Venez participer aux expérimentations artistiques de Pauline de Cabarrus, artiste rémoise en résidence au Parc naturel régional de la Montagne de Reims, travaillant sur le thème de la forêt.

La résidence artistique de Pauline de Cabarrus au sein du Parc lui a permis de déplacer son questionnement, passant d’une exploration générale autour de la peau de la forêt à sa peau invisible, révélée par la découverte fascinante de ses sols.

Elle y a amorcé un nouveau travail plastique autour du papier, matériau fragile qui met en lumière le relief, la texture et la vulnérabilité de la terre cachée sous nos pieds.

Elle propose un dernier atelier grand public pour ouvrir un espace d’échange, par le récit et la pratique, autour des expériences sensibles liées à la forêt, perçue comme un lieu de mémoire sensorielle commune.

Elle partagera également ses recherches et son processus créatif à travers une exposition de restitution retraçant le cheminement accompli durant la résidence.

Cette exposition se tiendra à la Bulle des Bermonts du 28 mars au 08 avril 2026.

Informations

Atelier accessible à partir de 10 ans

Gratuit, sur réservation obligatoire.

https://www.billetweb.fr/ateliers-artistiques3 .

Bulle des Bermonts 29 Boulevard des Bermonts Ambonnay 51150 Marne Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier artistique avec Pauline de Cabarrus

L’événement Atelier artistique avec Pauline de Cabarrus Ambonnay a été mis à jour le 2026-01-16 par ADT de la Marne