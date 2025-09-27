ATELIER ARTISTIQUE avec Viviane Michel Médiathèque-Ludothèque Craon

Dans le cadre du Printemps des Poètes

Dans le cadre du Printemps des Poètes, l’artiste plasticienne Viviane Michel vous propose un moment suspendu d’échange et de création de cartes poétiques avec différentes techniques.

À partir de 7 ans accompagnés d’un adulte

Durée 2h

Gratuit, sur réservation

Informations et réservations 02 43 06 07 25 mediatheque@paysdecraon.fr .

English :

As part of the Printemps des Poètes festival

German :

Im Rahmen des Printemps des Poètes

Italiano :

Nell’ambito del festival Printemps des Poètes

Espanol :

En el marco del festival Printemps des Poètes

