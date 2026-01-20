Atelier artistique Carte postale végétale Maison du Lieutenant Servoz

Atelier artistique Carte postale végétale

Maison du Lieutenant 2231 route du Mont Servoz Haute-Savoie

Tarif : 4 – 4 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 13:30:00

fin : 2026-02-13 16:30:00

Date(s) :

2026-02-13

Une parenthèse créative aux côtés de l’artiste designer Fanny Crochard, entre flânerie, récolte et composition. Deux formats de carte au choix, une création sensible à emporter.

.

Maison du Lieutenant 2231 route du Mont Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 85 63 86

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A creative interlude with artist-designer Fanny Crochard, between strolling, harvesting and composing. Two card formats to choose from, a sensitive creation to take away.

L’événement Atelier artistique Carte postale végétale Servoz a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc