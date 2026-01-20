Atelier artistique Carte postale végétale Maison du Lieutenant Servoz
Atelier artistique Carte postale végétale
Maison du Lieutenant 2231 route du Mont Servoz Haute-Savoie
Tarif : 4 – 4 – EUR
Début : 2026-02-20 13:30:00
fin : 2026-02-20 16:30:00
2026-02-20
Une parenthèse créative aux côtés de l’artiste designer Fanny Crochard, entre flânerie, récolte et composition. Deux formats de carte au choix, une création sensible à emporter.
Maison du Lieutenant 2231 route du Mont Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 85 63 86
English :
A creative interlude with artist-designer Fanny Crochard, between strolling, harvesting and composing. Two card formats to choose from, a sensitive creation to take away.
