Atelier artistique: Chemins Brodés Hôtel de saint-aignan – musée d’art et d’histoire du judaïsme Paris

Cet atelier est destiné aux enfants avec qui nous avons co-construit le projet.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-27T10:00:00+01:00 – 2025-10-27T15:30:00+01:00

Fin : 2025-10-31T10:00:00+01:00 – 2025-10-31T15:30:00+01:00

Chemins Brodés

Cet atelier textile se déroulera la deuxième semaine des vacances de Toussaint au musée d’art et d’histoire du Judaïsme.

Les enfants découvriront le premier jour l’oeuvre de Pascal Monteil à travers une médiation et une expérimentation du punch neelde. Une rencontre avec l’artiste leur permettrait d’entrer dans son univers plein de poésies et de voyages.

Les enfants débuteront leurs créations textiles avec l’artiste Sophie Truant. Chacun créera un ou plusieurs personnages en broderie, qui se rencontreront sur une grande toile dont les chemins se croiseront et s’entremêleront. Chaque enfant brodera une oeuvre individuelle et participera à l’oeuvre collective.

Le dernier jour, les enfants présenteront leurs créations à leur famille et à leurs proches dans le musée.

Événement de C’est mon patrimoine 2025

