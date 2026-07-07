AGENDA · Clohars-Carnoët
Atelier artistique Rue des Grands Sables Clohars-Carnoët
mardi 7 juillet 2026 · Rue des Grands Sables · Clohars-Carnoët
Informations pratiques
Clohars-Carnoët
Atelier artistique
Rue des Grands Sables Atelier du Pouldu Clohars-Carnoët Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 15:00:00
fin : 2026-07-07 17:00:00
Date(s) :
2026-07-07
Atelier artistique à l’Atelier du Pouldu. Dès 5 ans, accompagnateur obligatoire. Durée 2h. .
Rue des Grands Sables Atelier du Pouldu Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 39 98 51
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English :
L’événement Atelier artistique Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-07-01 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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