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AGENDA · Clohars-Carnoët

Atelier artistique Rue des Grands Sables Clohars-Carnoët

jeudi 23 juillet 2026 · Rue des Grands Sables · Clohars-Carnoët

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Rue des Grands Sables
Adresse
Atelier du Pouldu
Ville
29360 Clohars-Carnoët
Département
Finistère
Tarif

Clohars-Carnoët

Atelier artistique

Rue des Grands Sables Atelier du Pouldu Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 15:00:00
fin : 2026-07-23 17:00:00

Date(s) :
2026-07-23

Atelier artistique à l’Atelier du Pouldu. Dès 5 ans, accompagnateur obligatoire. Durée 2h.   .

Rue des Grands Sables Atelier du Pouldu Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 39 98 51 

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English :

L’événement Atelier artistique Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-07-01 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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