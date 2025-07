ATELIER ARTISTIQUE / « Conversation Exquise » Maromme

ATELIER ARTISTIQUE / « Conversation Exquise » Maromme samedi 12 juillet 2025.

ATELIER ARTISTIQUE / « Conversation Exquise »

96 Rue des Martyrs de la Résistance Maromme Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-12 15:00:00

fin : 2025-07-12 16:00:00

Date(s) :

2025-07-12

Dans le cadre de l’exposition Parlez-vous la langue des signes ? Conversations avec Joseph Grigely , venez activer l’œuvre Conversation Exquise .

Conçue par les étudiantes de l’ESADHaR, « Conversation Exquise » s’inspire de l’œuvre Untitled Conversations (Food) de Joseph Grigely.

Cet atelier vous invite en famille, entre amis ou en solo à venir tisser une mémoire collective autour d’une table. Chacun.e y apporte un souvenir lié à la nourriture, comme on apporte un plat à un banquet. Ensemble, ces récits se mêlent, se répondent et dessinent une grande histoire partagée à l’image des Conversation Pieces de Joseph Grigely.

Gratuit sur inscription.

Dans le cadre de l’exposition Parlez-vous la langue des signes ? Conversations avec Joseph Grigely , venez activer l’œuvre Conversation Exquise .

Conçue par les étudiantes de l’ESADHaR, « Conversation Exquise » s’inspire de l’œuvre Untitled Conversations (Food) de Joseph Grigely.

Cet atelier vous invite en famille, entre amis ou en solo à venir tisser une mémoire collective autour d’une table. Chacun.e y apporte un souvenir lié à la nourriture, comme on apporte un plat à un banquet. Ensemble, ces récits se mêlent, se répondent et dessinent une grande histoire partagée à l’image des Conversation Pieces de Joseph Grigely.

Gratuit sur inscription. .

96 Rue des Martyrs de la Résistance Maromme 76150 Seine-Maritime Normandie +33 6 51 65 41 76 contact@le-shed.com

English : ATELIER ARTISTIQUE / « Conversation Exquise »

As part of the exhibition « Parlez-vous la langue des signes? Conversations with Joseph Grigely » exhibition, come and activate the « Conversation Exquise » work.

Designed by ESADHaR students, « Conversation Exquise » is inspired by Joseph Grigely’s « Untitled Conversations (Food) ».

This workshop invites you as a family, with friends or on your own to weave a collective memory around a table. Each person brings a food-related memory to the table, just as one brings a dish to a banquet. Together, these stories mingle and respond to each other, creating a shared history in the style of Joseph Grigely?s Conversation Pieces.

Free with registration.

German :

Im Rahmen der Ausstellung « Parlez-vous la langue des signes? Gespräche mit Joseph Grigely » aktivieren Sie das Werk « Conversation Exquise ».

Das von Studentinnen der ESADHaR entworfene Werk « Conversation Exquise » basiert auf dem Werk « Untitled Conversations (Food) » von Joseph Grigely.

Dieser Workshop lädt Sie ein, mit Ihrer Familie, Ihren Freunden oder allein an einem Tisch eine kollektive Erinnerung zu wecken. Jeder bringt eine Erinnerung mit, die mit Essen zu tun hat, so wie man einen Teller zu einem Bankett mitbringt. Gemeinsam vermischen sich diese Geschichten, antworten aufeinander und zeichnen eine große gemeinsame Geschichte nach dem Vorbild von Joseph Grigelys « Conversation Pieces ».

Kostenlos nach Anmeldung.

Italiano :

Nell’ambito della mostra « Parlez-vous la langue des signes? Conversazioni con Joseph Grigely », venite ad attivare l’opera « Conversation Exquise ».

Progettata dagli studenti dell’ESADHaR, « Conversation Exquise » si ispira a « Untitled Conversations (Food) » di Joseph Grigely.

Questo laboratorio vi invita in famiglia, con gli amici o da soli a tessere una memoria collettiva intorno a un tavolo. Ogni persona porta a tavola un ricordo legato al cibo, come se portasse un piatto a un banchetto. Insieme, queste storie si mescolano e si rispondono l’una all’altra, creando una storia condivisa nello stile dei Conversation Pieces di Joseph Grigely.

Gratuito con registrazione.

Espanol :

En el marco de la exposición « Parlez-vous la langue des signes? Conversaciones con Joseph Grigely », venga a activar la obra « Conversation Exquise ».

Diseñada por estudiantes de ESADHaR, « Conversation Exquise » se inspira en las « Conversaciones sin título (Comida) » de Joseph Grigely.

Este taller le invita -en familia, con amigos o solo- a tejer una memoria colectiva en torno a una mesa. Cada persona aporta a la mesa un recuerdo relacionado con la comida, como quien trae un plato a un banquete. Juntos, estos relatos se mezclan y responden los unos a los otros, creando una historia compartida al estilo de los Conversation Pieces de Joseph Grigely.

Inscripción gratuita.

L’événement ATELIER ARTISTIQUE / « Conversation Exquise » Maromme a été mis à jour le 2025-07-08 par Office de tourisme Rouen tourisme