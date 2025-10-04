Atelier artistique « Croques ton village » Bedous

Bibliothèque Bedous Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

2025-10-04

Helder Almeida, dessinateur-illustrateur, vous propose des ateliers pour découvrir le dessin en plein air !

Au programme de ce rendez-vous déambulation et initiation au croquis et à l’esquisse d’une rue, d’un paysage, d’une maison ou de ce que vous voudrez. Sans être un cours formel de dessin, lancez-vous dans un croquis accompagné des conseils de l’artiste ! Pensez à amener votre matériel favori crayons, stylos, fusains, aquarelles, papiers… .

Bibliothèque Bedous 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 10 35 70

