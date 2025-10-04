Atelier artistique « Croques ton village » Bedous
Atelier artistique « Croques ton village » Bedous samedi 4 octobre 2025.
Atelier artistique « Croques ton village »
Bibliothèque Bedous Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-04
Helder Almeida, dessinateur-illustrateur, vous propose des ateliers pour découvrir le dessin en plein air !
Au programme de ce rendez-vous déambulation et initiation au croquis et à l’esquisse d’une rue, d’un paysage, d’une maison ou de ce que vous voudrez. Sans être un cours formel de dessin, lancez-vous dans un croquis accompagné des conseils de l’artiste ! Pensez à amener votre matériel favori crayons, stylos, fusains, aquarelles, papiers… .
Bibliothèque Bedous 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 10 35 70
English : Atelier artistique « Croques ton village »
German : Atelier artistique « Croques ton village »
Italiano :
Espanol : Atelier artistique « Croques ton village »
L’événement Atelier artistique « Croques ton village » Bedous a été mis à jour le 2025-09-26 par Office de Tourisme du Haut-Béarn