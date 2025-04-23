Les ateliers décos des P’tits Artistes Charolais La Maison du Charolais Charolles
Les ateliers décos des P’tits Artistes Charolais
La Maison du Charolais 43 Route de Mâcon Charolles Saône-et-Loire
Tarif : 7.3 – 7.3 – 7.3 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Début : 2025-12-22 15:00:00
fin : 2025-12-22 17:00:00
2025-12-22
2 ateliers artistiques au choix.
La Charolaise en pointillés les P’tits Artistes réalisent une œuvre qui sera ensuite appliquée au transfert sur un tote-bag ! Une chouette activité pour révéler les talents des P’tits artistes et créer un objet 100% personnalisé !
La Charolaise prend des couleurs décorez un petit gabarit de vache charolaise, à partir de différentes techniques au choix (peintures, collages, déco patch…) et ramène ton œuvre à la maison.
A partir de 4 ans. .
La Maison du Charolais 43 Route de Mâcon Charolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 88 04 00 contact@maison-charolais.fr
