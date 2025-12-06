Atelier artistique du Téléthon place de Forbin La Barben

Atelier artistique du Téléthon

Samedi 6 décembre 2025 de 15h à 18h. place de Forbin Espace des Cèdres La Barben Bouches-du-Rhône

Une fois par mois, Les Etoiles plein les mains vous convient à une atelier de pratique artistique ouvert à tous ! Ce mois-ci, c’est une édition spéciale Téléthon qui aura lieu.

L’occasion de se découvrir une âme d’artiste ou de s’initier à l’art-thérapie, par exemple, grâce à différentes techniques et sous l’œil bienveillant de Catherine Donadieu. .

place de Forbin Espace des Cèdres La Barben 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 01 45 45 32 lesetoilespleinlesmains@gmail.com

English :

Once a month, Les Etoiles plein les mains invites you to an artistic workshop open to all! This month, a special Telethon edition will take place.

German :

Einmal im Monat lädt Les Etoiles plein les mains Sie zu einem künstlerischen Workshop ein, der für alle offen ist! In diesem Monat findet eine Sonderausgabe des Telethon statt.

Italiano :

Una volta al mese, Les Etoiles plein les mains vi invitano a un laboratorio artistico aperto a tutti! Questo mese ci sarà un’edizione speciale di Telethon.

Espanol :

Una vez al mes, Les Etoiles plein les mains te invita a un taller artístico abierto a todos Este mes, habrá una edición especial Telethon.

L’événement Atelier artistique du Téléthon La Barben a été mis à jour le 2025-11-24 par Office de Tourisme du Massif des Costes