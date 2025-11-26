Atelier artistique duo parent enfant Espace Mosaïque Chabeuil
Atelier artistique duo parent enfant Espace Mosaïque Chabeuil mercredi 26 novembre 2025.
Atelier artistique duo parent enfant
Espace Mosaïque 8, Rue du 19 mars 1962 Chabeuil Drôme
Début : 2025-11-26 16:00:00
fin : 2025-11-26 17:30:00
2025-11-26
Devenez un artiste en herbe ! Imaginez et illustrez une histoire de kamishibaï. Vous repartirez ensuite avec votre mini kamishibaï que vous aurez plaisir à faire découvrir chez vous.
Espace Mosaïque 8, Rue du 19 mars 1962 Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 59 23 54 mediatheque.chabeuil@valenceromansagglo.fr
English :
Become a budding artist! Imagine and illustrate a kamishibai story. You’ll go home with your own mini kamishibai, which you’ll be delighted to show off at home.
German :
Werden Sie ein angehender Künstler! Denken Sie sich eine Kamishibai-Geschichte aus und illustrieren Sie sie. Anschließend gehen Sie mit Ihrem Mini-Kamishibaï nach Hause, das Sie gerne zu Hause zeigen werden.
Italiano :
Diventa un artista in erba! Immaginate e illustrate una storia di kamishibai. Tornerete a casa con il vostro mini kamishibai, che sarete felici di mostrare a casa vostra.
Espanol :
¡Conviértete en un artista en ciernes! Imagina e ilustra una historia kamishibai. Luego te irás a casa con tu propio mini kamishibai, que estarás encantado de mostrar en casa.
