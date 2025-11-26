Atelier artistique duo parent enfant Espace Mosaïque Chabeuil

Atelier artistique duo parent enfant

Espace Mosaïque 8, Rue du 19 mars 1962 Chabeuil Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-26 16:00:00

fin : 2025-11-26 17:30:00

Date(s) :

2025-11-26

Devenez un artiste en herbe ! Imaginez et illustrez une histoire de kamishibaï. Vous repartirez ensuite avec votre mini kamishibaï que vous aurez plaisir à faire découvrir chez vous.

Espace Mosaïque 8, Rue du 19 mars 1962 Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 59 23 54 mediatheque.chabeuil@valenceromansagglo.fr

English :

Become a budding artist! Imagine and illustrate a kamishibai story. You’ll go home with your own mini kamishibai, which you’ll be delighted to show off at home.

German :

Werden Sie ein angehender Künstler! Denken Sie sich eine Kamishibai-Geschichte aus und illustrieren Sie sie. Anschließend gehen Sie mit Ihrem Mini-Kamishibaï nach Hause, das Sie gerne zu Hause zeigen werden.

Italiano :

Diventa un artista in erba! Immaginate e illustrate una storia di kamishibai. Tornerete a casa con il vostro mini kamishibai, che sarete felici di mostrare a casa vostra.

Espanol :

¡Conviértete en un artista en ciernes! Imagina e ilustra una historia kamishibai. Luego te irás a casa con tu propio mini kamishibai, que estarás encantado de mostrar en casa.

